У гендиректора «Милана» диагностировали рак горла

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20 Июля 2021, 19:14,
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У генерального директора «Милана» Ивана Газидиса диагностировали рак горла, передаёт официальный сайт итальянского клуба. Врачи ожидают, что он сумеет выздороветь. По их заявлениям, у функционера большие шансы.
В клубе отметили, что Газидис сохранит свою должность и может рассчитывать на поддержку со стороны руководства. Также гендиректору пожелали скорейшего выздоровления.
Напомним, что Газидис почти десять лет является генеральным директором «Арсенала». В сентябре 2018 года он объявил, что покидает лондонский клуб и перешёл на аналогичную должность в итальянский «Милан».
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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
|Теги: Милан, Иван Газидис