У гендиректора «Милана» диагностировали рак горла

У генерального директора «Милана» Ивана Газидиса диагностировали рак горла, передаёт официальный сайт итальянского клуба. Врачи ожидают, что он сумеет выздороветь. По их заявлениям, у функционера большие шансы.

В клубе отметили, что Газидис сохранит свою должность и может рассчитывать на поддержку со стороны руководства. Также гендиректору пожелали скорейшего выздоровления.

Напомним, что Газидис почти десять лет является генеральным директором «Арсенала». В сентябре 2018 года он объявил, что покидает лондонский клуб и перешёл на аналогичную должность в итальянский «Милан».