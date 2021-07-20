Ибрагимович может восстановиться к старту чемпионата Италии

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович продолжает восстанавливаться от повреждения, передаёт Football Italia. Сообщается, что футболист может быть готов к первому туру Серии А, в которой миланскому клубу предстоит сыграть против «Сампдории».

Ибрагимович намерен уже через 10 дней приступить к беговым упражнениям, а в начале августа вернуться к тренировкам в общей группе.

Напомним, что нападающий получил травму колена в игре против «Ювентуса» в мае, из-за которой был вынужден пропустить Евро-2020. Тогда сообщалось, что швед вернётся на поле через два месяца.

Напомним, что ранее «Милан» объявил о трансфере нападающего «Челси» Оливье Жиру.