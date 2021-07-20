Ракитич: «Роналду лично приглашал меня в «Ювентус»

Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич рассказал, что в 2019 году мог стать игроком «Ювентуса», передаёт Corriere dello Sport. Хорват отметил, что ему позвонил Криштиану Роналду и предложил перейти в туринский клуб.

«Летом 2019 года мне лично позвонил Криштиану и предложил перейти в «Ювентус». Он сказал, что в клубе хотят видеть меня, однако «Барселона» хотела получить за мой переход 50 млн евро и на этом переговоры закончились», - заявил Ракитич.

Напомним, что хорват с 2014 по 2020 год выступал в составе «Барселоны». Летом 2020 года он перешёл в «Севилью» за 1,5 млн евро. В прошлом сезоне на его счету 50 матчей во всех турнирах, в которых он забил восемь голов и отдал пять результативных передач.