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Диас: «10-й номер требует большой отвественности, но я готов»

20 Июля 2021, 15:16,

Полузащитник Браим Диас прокомментировал своё возвращение в «Милан» на правах двухлетней аренды. Игрок взял себе десятый номер, который ранее принадлежал Хакану Чалханоглу. 

«Очень рад вернуться в этот большой клуб. Я в восторге от того, чего мы достигли в прошлом сезоне, но теперь начинается новый сезон, и мне нужно сделать всё, что возможно в моих силах, чтобы выступить хорошо. Номер 10 требует большой отвественности, но я готов. Это уникальный номер в «Милане», который будет меня мотивировать и вдохновлять», - цитирует Диаса Football Italia.

Напомним, что испанец, права на которого принадлежат «Реалу», перешёл в «Милан» на правах аренды, сроком на два года. В прошлом сезоне он также выступал в составе итальянского клуба.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Милан, Браим Диас
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