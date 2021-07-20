«Аталанта» представила новую форму при помощи болельщиков

|
20 Июля 2021, 12:27,
|
|
«Аталанта» провела презентацию новой формы на сезон-2021/2022. Экипировка была представлена при помощи болельщиков команды.
В твиттер-аккаунте бергамасков опубликовано видео, на котором фанаты клуба одеты в новую форму. Она выполнена в традиционных для команды черно-синих цветах. Техническим партнером является компания Joma.
По итогам минувшего сезона «Аталанта» финишировала на третьей позиции в турнирной таблице Серии А.
В первом поединке нового розыгрыша чемпионата Италии подопечные Джан Пьеро Гасперини встретятся с «Торино». Матч состоится в воскресенье, 22 августа.
Vi presentiamo la nostra nuova prima maglia!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) July 20, 2021
Introducing our 2021/22 home kit! #GoAtalantaGo pic.twitter.com/DZjONCiH9e
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Аталанта