«Аталанта» представила новую форму при помощи болельщиков

«Аталанта» провела презентацию новой формы на сезон-2021/2022. Экипировка была представлена при помощи болельщиков команды.

В твиттер-аккаунте бергамасков опубликовано видео, на котором фанаты клуба одеты в новую форму. Она выполнена в традиционных для команды черно-синих цветах. Техническим партнером является компания Joma.

По итогам минувшего сезона «Аталанта» финишировала на третьей позиции в турнирной таблице Серии А.

В первом поединке нового розыгрыша чемпионата Италии подопечные Джан Пьеро Гасперини встретятся с «Торино». Матч состоится в воскресенье, 22 августа.