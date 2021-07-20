«Ювентус» и «Барселона» могут обменяться звёздными нападающими

Туринский «Ювентус» намерен обсудить с каталонской «Барселоной» обмен звездными игроками. Об этом информирует Get French Football.

Источник сообщает, что в итальянский гранд может перебраться французский нападающий Антуан Гризманн. Взамен «сине-гранатовые» рассчитывают получить аргентинского форварда Пауло Дибалу.

Ранее сообщалось о возможном обмене Гризманна на полузащитника «Атлетико» Сауля Ньигеса, однако сделка пока в процессе обсуждения.

Трансферная стоимость Антуана оценивается в 60 миллионов евро. Ценник на Дибалу, согласно оценке Transfermarkt, - 50 миллионов.