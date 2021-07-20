«Ювентус» и «Барселона» могут обменяться звёздными нападающими

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20 Июля 2021, 11:42,
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Туринский «Ювентус» намерен обсудить с каталонской «Барселоной» обмен звездными игроками. Об этом информирует Get French Football.
Источник сообщает, что в итальянский гранд может перебраться французский нападающий Антуан Гризманн. Взамен «сине-гранатовые» рассчитывают получить аргентинского форварда Пауло Дибалу.
Ранее сообщалось о возможном обмене Гризманна на полузащитника «Атлетико» Сауля Ньигеса, однако сделка пока в процессе обсуждения.
Трансферная стоимость Антуана оценивается в 60 миллионов евро. Ценник на Дибалу, согласно оценке Transfermarkt, - 50 миллионов.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Барселона, Ювентус, Трансферы футбола - лето 2021, Антуан Гризманн, Пауло Дибала