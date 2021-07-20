Гаттузо назвал фаворита Серии А

Экс-наставник «Милана» и «Наполи» Дженнаро Гаттузо поделился мнением о предстоящем сезоне итальянской Серии А.

«Туринский «Ювентус» по-прежнему является сильнейшим клубом чемпионата Италии. У «старой синьоры» отличный подбор футболистов. К тому же на тренерский мостик вернулся Массимилиано Аллегри. Его приход наверняка отразится на выступлении команды. Он прекрасно знаком с Серией А», - приводит слова специалиста Calciomercato.

Напомним, что в минувшем сезоне чемпионом Италии стал миланский «Интер». «Ювентус» финишировал лишь на четвертом месте.