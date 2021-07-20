Фанаты «Лацио» раскритиковали новичка команды, спевшего антифашистский гимн

Албанский защитник Эльсейд Хюсай подвергся критике со стороны болельщиков римского «Лацио».

Как сообщает La Repubblica, игрок после своего перехода из «Наполи» в столичный клуб спел песню Bella Ciao, которую ранее исполняли итальянские партизаны во время Второй мировой войны. Фанатам «Лацио» не понравился выбор песни, они обрушились с критикой в адрес новичка команды.

Албанец перебрался в римский коллектив на правах свободного агента. Он защищал цвета неаполитанцев с 2015 по 2021 год.

В прошлом сезоне Серии А Хюсай провел 24 поединка, отдал два ассиста и получил две желтые карточки.