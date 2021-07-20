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Фанаты «Лацио» раскритиковали новичка команды, спевшего антифашистский гимн

20 Июля 2021, 09:54,

Албанский защитник Эльсейд Хюсай подвергся критике со стороны болельщиков римского «Лацио».

Как сообщает La Repubblica, игрок после своего перехода из «Наполи» в столичный клуб спел песню Bella Ciao, которую ранее исполняли итальянские партизаны во время Второй мировой войны. Фанатам «Лацио» не понравился выбор песни, они обрушились с критикой в адрес новичка команды.

Албанец перебрался в римский коллектив на правах свободного агента. Он защищал цвета неаполитанцев с 2015 по 2021 год.

В прошлом сезоне Серии А Хюсай провел 24 поединка, отдал два ассиста и получил две желтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Лацио, Эльсейд Хюсай
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