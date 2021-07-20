«Аталанта» заинтересована в подписании Бога

Хавбек Жереми Бога, выступающий в составе «Сассуоло», может продолжить карьеру в другом итальянском клубе. Об этом информирует инсайдер Николо Скира посредством твиттер-аккаунта.

По данным источника, в услугах ивуарийского игрока заинтересована «Аталанта». Руководство бергамасков рассматривает кандидатуру Бога в качестве замены Йосипу Иличичу, который может сменить команду в текущее трансферное окно.

Бога выступает в Серии А с 2018 года. В прошлом сезоне чемпионата Италии полузащитник принял участие в 27 поединках, записав на свой счет четыре забитых мяча и две голевые передачи.