Йович может перейти в топ-клуб Серии А

Нападающий Лука Йович, правами на которого владеет мадридский «Реал», может отправиться в очередную аренду. Об этом рапортует в своем твиттер-аккаунте журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 23-летний серб может трудоустроиться в миланском «Интере». «Нерадзурри» готовы оформить аренду футболиста до конца следующего сезона.

Во второй половине минувшего сезона Лука выступал на правах аренды за франкфуртский «Айнтрахт». Форвард принял участие в 18 поединках Бундеслиги, записав на свой счет четыре забитых мяча.

Напомним, что Йович стал игроком «Реала» в 2019 году. Стороны заключили долгосрочный договор до 2025 года.