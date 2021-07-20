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Йович может перейти в топ-клуб Серии А

20 Июля 2021, 08:17,

Нападающий Лука Йович, правами на которого владеет мадридский «Реал», может отправиться в очередную аренду. Об этом рапортует в своем твиттер-аккаунте журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 23-летний серб может трудоустроиться в миланском «Интере». «Нерадзурри» готовы оформить аренду футболиста до конца следующего сезона.

Во второй половине минувшего сезона Лука выступал на правах аренды за франкфуртский «Айнтрахт». Форвард принял участие в 18 поединках Бундеслиги, записав на свой счет четыре забитых мяча.

Напомним, что Йович стал игроком «Реала» в 2019 году. Стороны заключили долгосрочный договор до 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Интер Милан, Трансферы футбола - лето 2021, Лука Йович
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
20 Июля 2021, 09:20

Это типа Мартинесу замена? Вот этот "пшик" из Реала?

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