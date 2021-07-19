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В Италии опровергли интерес «Милана» к Коутиньо

19 Июля 2021, 22:16,

«Барселона» продолжает искать варианты для выгодной продажи Филиппе Коутиньо, который не входит в интересы действующего главного тренера каталонцев Рональда Кумана. Ранее сообщалось об интересе к бразильцу со стороны «Марселя», но французскому клубу едва ли удастся удовлетворить финансовую сторону сделки для клуба и самого футболиста.

Теперь же в сети начали муссироваться слухи о возможном переходе Коутиньо в «Милан». Однако журналист Фабрицио Романо на своей странице в сети «Твиттер» заверил, что переговоры о трансфере между «Барселоной» и «Миланом» не ведутся.

«Барселона» купила Коутиньо у «Ливерпуля» в январе 2018 года за 135 миллионов евро. В футболке каталонцев Филиппе отыграл 91 официальный матч, забив 24 гола. Сезон 2019/2020 бразилец провёл в аренде в «Баварии». Нынешняя трансферная стоимость 29-летнего игрока снизилась уже до 30 миллионов евро. Действующий контракт футболиста с «Барселоной» рассчитан до лета 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру Михаил Крипак
Теги: Барселона, Милан, Филиппе Коутиньо
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