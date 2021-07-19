«Фиорентина» показала гол Кокорина с двух метров на тренировке команды (видео)

30-летний российский нападающий Александр Кокорин продолжает подготовку к новому сезону в составе итальянской «Фиорентины». За весь прошлый сезон Александр отыграл за «фиалок» чуть больше 90 минут, четырежды выйдя на замену в матчах Серии А, не сумев забить ни одного гола. Во многом, это произошло из-за травм, преследующих Кокорина.

Флорентийский клуб опубликовал отдельный пост, показав отрывок с тренировки команды. На коротком видео можно увидеть, как Кокорин с пары метров забивает гол, расстреливая полупустые ворота. В описании ролика можно увидеть лишь два эмодзи – футбольный мяч и российский триколор. Таким образом, видимо, «Фиорентина» решали поддержать своего нападающего, надеясь, что он будет забивать в предстоящем новом чемпионате Серии А.