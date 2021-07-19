«Милан» арендовал Браима Диаса у «Реала» на 2 года

«Милан» объявил о переходе полузащитника «Реала» Браима Диаса, передаёт пресс-служба итальянского клуба. Сообщается, что игрок перешёл на правах аренды, которая рассчитана на два года.

Напомним, что 21-летний полузащитник в прошлом сезоне тоже выступал за «Милан». На его счету 27 матчей в Серии А, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

Диас является воспитанником «Малаги». Также выступал за молодёжные команды «Манчестер Сити». В 2019 году перешёл в мадридский «Реал» за 17 миллионов евро.

Ранее «Милан» подписал защитника «Монако» Фоде Балло-Туре за четыре миллиона евро.