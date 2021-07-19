«Ювентус» нашёл альтернативу Артуру в «ПСЖ»

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19 Июля 2021, 09:03,
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Аргентинский хавбек Леандро Паредес, права на которого принадлежат «ПСЖ», может вернуться в итальянский чемпионат. Об этом сообщает Football-Italia.
В услугах полузащитника заинтересован туринский «Ювентус». Боссы «старой синьоры» рассматривают Паредеса в качестве альтернативы бразильцу Артуру, выбывшему из строя на несколько месяцев из-за повреждения.
Туринский гранд рассчитывает оформит аренду Леандро с правом последующего выкупа.
В составе парижского коллектива 27-летний аргентинец выступает с 2019 года. В прошлом сезоне чемпионата Франции Паредес сыграл 21 поединок, отметившись голом и двумя результативными передачами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ювентус, Трансферы футбола - лето 2021, Леандро Паредес