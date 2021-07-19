«Ювентус» может обменять Роналду в «ПСЖ»

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19 Июля 2021, 08:09,
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Туринский «Ювентус» может совершить обмен игроками с французским «ПСЖ». Об этом рапортует Football-Italia.
Источник отмечает, что клубы обсуждают громкий обмен звездными нападающими. В Париж может отправиться португалец Криштиану Роналду, а в обратном направлении последует аргентинец Мауро Икарди.
Действующее соглашение Криштиану со «старой синьорой» рассчитано до середины следующего года. Стороны ведут переговоры о пролонгации сотрудничества до 2023 года, однако пока не смогли договориться.
Контракт Икарди с парижским грандом рассчитан до конца июня 2024 года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ювентус, ПСЖ, Криштиану Роналду, Трансферы футбола - лето 2021, Мауро Икарди