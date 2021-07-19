«Ювентус» может обменять Роналду в «ПСЖ»

Туринский «Ювентус» может совершить обмен игроками с французским «ПСЖ». Об этом рапортует Football-Italia.

Источник отмечает, что клубы обсуждают громкий обмен звездными нападающими. В Париж может отправиться португалец Криштиану Роналду, а в обратном направлении последует аргентинец Мауро Икарди.

Действующее соглашение Криштиану со «старой синьорой» рассчитано до середины следующего года. Стороны ведут переговоры о пролонгации сотрудничества до 2023 года, однако пока не смогли договориться.

Контракт Икарди с парижским грандом рассчитан до конца июня 2024 года.