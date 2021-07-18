Тренер «Фиорентины» пугает своих игроком Моуринью

Новый главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно уже держит в уме стартовый матч Серии А, в котором его команде предстоит сыграть на выезде против «Ромы» Жозе Моуринью. Это противостояние запланировано на 22 августа.

По данным Firezeviola, во время тренировки в воскресенье после ошибки игроков «Фиорентины» в двусторонке Итальяно прокричал: «Если повторите подобное во время матча, то Моуринью сможет победить, даже сидя с сигаретой во рту».

Напомним, что Итальяно пришел в команду после двух лет, проведенных со «Специей». Это уже четвертый тренер «фиалок» в 2021 году после Чезаре Пранделли, Джузеппе Якини и Дженнаро Гаттузо.