Переход Роналду в «Ювентус»: исполнительный директор Ла Лиги раскрыл реальные последствия для испанского и итальянского чемпионатов

Оскар Майо, исполнительный директор Ла Лиги, раскрыл реальные последствия перехода Криштиану Роналду из мадридского «Реала» в туринский «Ювентус».

«Серия А получала 350 миллионов евро дохода с международных рынков до прихода Роналду, и 170 миллионов – после. То есть, их доходы понизились на 50%, хотя всему миру казалось, что это должно взорвать популярность лиги», - сказал Майо в интервью Mundo Deportivo.

«В нашем же случае, доходы, наоборот, выросли: сейчас мы получаем 800 миллионов евро. Наш доход со времен ухода Роналду вырос на 13%»,- подытожил исполнительный директор Ла Лиги.