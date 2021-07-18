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Переход Роналду в «Ювентус»: исполнительный директор Ла Лиги раскрыл реальные последствия для испанского и итальянского чемпионатов

18 Июля 2021, 21:36,

Оскар Майо, исполнительный директор Ла Лиги, раскрыл реальные последствия перехода Криштиану Роналду из мадридского «Реала» в туринский «Ювентус».

«Серия А получала 350 миллионов евро дохода с международных рынков до прихода Роналду, и 170 миллионов – после. То есть, их доходы понизились на 50%, хотя всему миру казалось, что это должно взорвать популярность лиги», - сказал Майо в интервью Mundo Deportivo.

«В нашем же случае, доходы, наоборот, выросли: сейчас мы получаем 800 миллионов евро. Наш доход со времен ухода Роналду вырос на 13%»,- подытожил исполнительный директор Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду, Серия А, Ла Лига
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Комментарии (1)
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2
ARTUR
18 Июля 2021, 22:03

Все меряют баблом , а со спортивной точки зрения Реал ничего не потерял , а Юве ничего неприобрел

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