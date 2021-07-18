Антоньони высказался об уходе из «Фиорентины»

Известный в прошлом полузащитник «Фиорентины», чемпион Европы 1982 года в составе сборной Италии Джанкарло Антоньони в интервью Football Italia высказался по поводу ухода с поста спортивного директора «фиалок».

«Я ещё нигде такого не видел. Со мной даже ничего не обсуждали. Мне просто давно намекали, что я должен уйти. Мне могли сказать: «Твоя зарплата будет понижена, работать будешь в молодежной команде». По отношению ко мне было проявлено неуважение», - рассказал Антоньони.

Джанкарло Антоньони провел в «Фиорентине» 15 лет в качестве футболиста (1972-1987). Он сыграл 341 матч и забил 61 гол за «фиалок».