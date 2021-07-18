Д’Аверса: «В «Сампдории» сплочённая команда»

Главный тренер итальянской «Сампдории» Роберто д’Аверса в интервью Football Italia поделился впечатлениями от первых дней работы с командой.

«У меня хорошее чувство. Я вижу группу друзей и футболистов, которые готовы тяжело работать, чтобы стать ещё сплочённее», - рассказал Роберто д’Аверса.

«Это основа хорошей игры на футбольном поле. Это лишь первые дни, но у меня хорошее предчувствие», - добавил тренер «Сампдории».

«Сампдория» начнет новый сезон в итальянской Серии А поединком с серебряным призёром прошлой кампании – «Миланом». В прошлом сезоне «Сампдория» заняла девятую позицию и не сыграет в еврокубках.