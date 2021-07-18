Известный в прошлом футболист Симоне Падоин может вернуться в «Ювентус». Об этом сообщает Tuttosport.

По данным источника, бывший полузащитник может стать частью тренерского штаба Массимилиано Аллегри, главного тренера команды.

Падоин сегодня присутствовал на тренировочной базе клуба. Утверждается, что итальянец приехал не просто так, а ради обсуждения возможной новой роли в клубе. Отмечается, что за время в «Ювентусе» в качестве игрока Падоин успел стать любимцем болельщиков, что повышает его шансы на работу в клубе.

Будучи футболистом, Падоин выступал за «Ювентус» с 2014 по 2016 год.