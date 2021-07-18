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Моуринью будет использовать новейшие технологии на тренировках «Ромы»

18 Июля 2021, 19:36,

Португальский тренер римской «Ромы» Жозе Моуринью будет использовать новейшие технологии при подготовке своей команды. Об этом стало известно из публикации в официальном «Твиттере» римского клуба.

Сообщается, что Жозе Моуринью попросил руководство клуба приобрести дрон, который летал бы над футбольным полем и снимал бы тренировочный процесс на камеру. Это позволит лучше отслеживать движение игроков. Также на одной из стен тренировочной базы «Ромы» установят большой экран, чтобы наблюдать за картинкой, выдаваемой дроном.

Моуринью считает, что так он сможет быстрее и эффективнее исправлять ошибки игроков и находить лучшее решение в различных ситуациях на поле.

Новый сезон «Рома» начнёт матчем с «Фиорентиной» в Серии А.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Рома, Жозе Моуринью
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Комментарии (1)
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0
ARTUR
18 Июля 2021, 20:16

старый метод бить по голове ноутбуком уже забыт !!!???

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