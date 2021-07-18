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Фонсека: «Спинаццола заслуживал сыграть в финале Евро»

18 Июля 2021, 19:20,

Бывший тренер римской «Ромы» и донецкого «Шахтёра» Паулу Фонсека в интервью Record осыпал комплиментами защитника сборной Италии Леонардо Спинаццолу, получившего травму в матче четвертьфинала Евро-2020.

«Для Спинаццолы это был лучший сезон в карьере. Он провел идеальную кампанию в «Роме», а до своей травмы на чемпионате Европы был лучшим в составе сборной Италии. Очень жаль, что он не смог сыграть в финале, он заслуживал этого», - заявил Фонсека.

Паулу Фонсека возглавлял «Рому» в период с 2019 по 2021 год. В прошлом сезоне тренер вывел «Рому» в Лигу конференций, что, однако, в клубе было посчитано неудачей. На посту главного «Ромы» Фонсеку заменил «особенный» Жозе Моуринью.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Рома, Сборная Италии, Паулу Фонсека, Леонардо Спинаццола
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Комментарии (1)
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0
devito792@gmail.com
18 Июля 2021, 19:53
Немедленно нужно вернуть Спинна обратно в Ювентус, причём бесплатно!
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