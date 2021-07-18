​В «Специи» новые случаи коронавируса – ранее клуб ушёл на карантин

В субботу «Специя» объявила о вспышке коронавируса в своих рядах. Положительные тесты на COVID-19 стали шесть футболистов и два сотрудника, из-за чего клуб принял решение об уходе на карантин.

В новом пресс-релизе «Специя» сообщает ещё о двух случаях заражения коронавирусом среди игроков команды.

Напомним, что в прошлом чемпионате Италии «Специя» заняла 15 место. В тридцати восьми турах Серии А команда раздобыла 39 зачётных баллов.

Добавим, что следующий чемпионат Италии стартует 22 августа. Чемпионский титул будет защищать «Интер».