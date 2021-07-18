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​Балло-Туре стал игроком «Милана»

18 Июля 2021, 15:16,

«Милан» посредством своего официального сайта сообщил о переходе из «Монако» защитника Фоде Балло-Туре. 24-летний футболист поставил подпись под трудовым соглашением, рассчитанным на четыре ближайших сезона.

Балло-Туре будет играть за «Милан» под номером 5. Если верить данным авторитетного портала transfermarkt, за трансфер воспитанника «ПСЖ» «россонери» заплатили «Монако» 4 миллиона евро.

Фоде Балло-Туре защищал цвета «Монако» на протяжении двух с половиной сезонов. За это время защитник провёл 74 матчей, в которых отметился 8 результативными передачами на партнёров по команде.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Милан, Монако, Трансферы футбола - лето 2021, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021, Фоде Балло-Туре
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