​Балло-Туре стал игроком «Милана»

«Милан» посредством своего официального сайта сообщил о переходе из «Монако» защитника Фоде Балло-Туре. 24-летний футболист поставил подпись под трудовым соглашением, рассчитанным на четыре ближайших сезона.

Балло-Туре будет играть за «Милан» под номером 5. Если верить данным авторитетного портала transfermarkt, за трансфер воспитанника «ПСЖ» «россонери» заплатили «Монако» 4 миллиона евро.

Фоде Балло-Туре защищал цвета «Монако» на протяжении двух с половиной сезонов. За это время защитник провёл 74 матчей, в которых отметился 8 результативными передачами на партнёров по команде.