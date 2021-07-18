​«Интер» выиграл Кубок региона Лугано в дебютном матче под руководством Индзаги

В субботу вечером «Интер» проводил первый матч при Симоне Индзаги на тренерском мостике. «Нерадзурри» играли в Кубке региона Лугано против одноимённого швейцарского клуба – «Лугано».

Команда из Швейцарии по ходу матча вела со счётом 2:0, однако «Интеру» удалось уравнять количество двоек на табло благодаря голам Данило Д’Амброзио и Мартина Сатриано. Дело дошло до серии одиннадцатиметровых, где действующий чемпион Серии А победил со счётом 6:5. «Интер» стал победителем Кубка региона Лугано.

Напомним, что на тренерском мостике «Интера» Симоне Индзаги сменил Антонио Конте.