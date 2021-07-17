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​В «Интере» высказались о планах на трансферном рынке

17 Июля 2021, 22:55,

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта высказался по поводу планов клуба на трансферном рынке.

«Наше намерение заключается в том, чтобы начать сезон тем же составом, который стал чемпионом Италии. За исключением Ашрафа Хакими [игрок уже перешёл в «ПСЖ» - прим.]», - высказался Маротта для итальянского Sky.

«Эктор Бельерин? Нам интересен этот футболист, но я не собираюсь говорить ничего больше, потому что это не наш игрок. 

Найтан Нандес? На данном этапе трансферного окна большие клубы обращаются ко многим игрокам. Нандес – очень уважаемый нами игрок «Кальяри». Сейчас мы не ведём переговоров по нему.

Алекс Теллес? Я ничего не исключаю, но пока мы оцениваем наши возможности, не торопясь закрывать ту или иную сделку.

Кейта Бальде? Он нам не принадлежит. Я даже не знаю, есть ли он на рынке», - сказал Маротта.


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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Интер Милан, Трансферы футбола - лето 2021, Джузеппе Маротта, Эктор Бельерин, Алекс Теллес, Кейта Бальде, Найтан Нандес
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