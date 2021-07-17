​«Специя» ушла на карантин из-за вспышки коронавируса

|
17 Июля 2021, 20:40,
|
|
В «Специи» произошла вспышка коронавирусной инфекции. Клуб объявил о том, что положительные тесты на COVID-19 сдали шесть футболистов команды и один сотрудник.
Было принято решение об уходе «Специи» на карантин. Команда временно прекратила все спортивные мероприятия, отправив своих футболистов в изоляцию. Клуб находится на контакте с местным органом здравоохранения.
Днём ранее ФИФА наложил на «Специю» трансферный бан, который начнёт действовать с 2022 года. Итальянский клуб уже успел заявить о намерении обжаловать решение о своём наказании за нарушения правил подписания молодых игроков.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: коронавирус в Италии, Специя