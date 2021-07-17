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​«Специя» ушла на карантин из-за вспышки коронавируса

17 Июля 2021, 20:40,

В «Специи» произошла вспышка коронавирусной инфекции. Клуб объявил о том, что положительные тесты на COVID-19 сдали шесть футболистов команды и один сотрудник.

Было принято решение об уходе «Специи» на карантин. Команда временно прекратила все спортивные мероприятия, отправив своих футболистов в изоляцию. Клуб находится на контакте с местным органом здравоохранения.

Днём ранее ФИФА наложил на «Специю» трансферный бан, который начнёт действовать с 2022 года. Итальянский клуб уже успел заявить о намерении обжаловать решение о своём наказании за нарушения правил подписания молодых игроков.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: коронавирус в Италии, Специя
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