На Томори не давит ценник

Защитник Фикайо Томори эти летом стал полноценным футболистом «Милана». За трансфер игрока «россонери» заплатили «Челси» более 29 миллионов евро. Впрочем, ценник не давит на Томори, о чём рассказал он сам.

«Нет никакого давления. Мне действительно приятно ощущать доверие вокруг меня. Здесь мне все помогают, и для меня это правильный проект. С первого дня меня здесь все очень хорошо приняли. «Милан» является отличным клубом с исключительной тренировочной базой. Здесь есть всё, чтобы расти и побеждать», - высказался Томори для Corriere delle Sera.