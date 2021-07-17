​Икарди может оказаться в «Роме»

Мауро Икарди не входит в планы главного тренера «ПСЖ» Маурисио Почеттино. Поговаривают, что аргентинец хочет вернуться в чемпионат Италии.

По данным La Repubblica, Икарди может стать приоритетным вариантом для рулевого «Ромы» Жозе Моуринью в случае ухода из команды Эдина Джеко. Римляне могут предложить аренду игрока с опцией выкупа за 40 миллионов евро.

Ранее в СМИ сообщалось о возможном переходе Мауро Икарди в «Ювентус». Писали, что наставник «старой синьоры» Массимилиано Аллегри на днях контактировал с аргентинским футболистом.