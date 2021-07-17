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​Икарди может оказаться в «Роме»

17 Июля 2021, 19:45,

Мауро Икарди не входит в планы главного тренера «ПСЖ» Маурисио Почеттино. Поговаривают, что аргентинец хочет вернуться в чемпионат Италии.

По данным La Repubblica, Икарди может стать приоритетным вариантом для рулевого «Ромы» Жозе Моуринью в случае ухода из команды Эдина Джеко. Римляне могут предложить аренду игрока с опцией выкупа за 40 миллионов евро.

Ранее в СМИ сообщалось о возможном переходе Мауро Икарди в «Ювентус». Писали, что наставник «старой синьоры» Массимилиано Аллегри на днях контактировал с аргентинским футболистом.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ПСЖ, Рома, Трансферы футбола - лето 2021, Мауро Икарди
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