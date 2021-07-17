«Рома» объявила о переходе Лопеса в «Марсель»

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17 Июля 2021, 15:14,
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Испанский голкипер Пау Лопес перешел из «Ромы» во французский «Марсель». Об этом сообщила пресс-служба итальянского клуба.
26-летний футболист будет выступать за провансальцев на правах аренды в следующем сезоне. В трудовом договоре прописан пункт о возможном выкупе вратаря за 12 миллионов евро.
В минувшем сезоне Лопес принял участие в 34 поединках, в которых пропустил 38 голов. Эксперты transfermarkt оценивают стоимость испанского голкипера в десять миллионов евро.
По итогам сезона-2020/2021 «Марсель» занял пятое место в чемпионате Франции и получил путевку в еврокубки.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
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