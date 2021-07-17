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«Ювентус» предложил «Барселоне» обмен полузащитниками

17 Июля 2021, 12:58,

Туринский «Ювентус» хочет обменяться футболистами с каталонской «Барселоной». Об этом рапортует Calciomercato.

«Старая синьора» заинтересована в возвращении боснийского полузащитника Миралема Пьянича. В обмен на него туринский клуб готов отдать валлийца Аарона Ремзи.

Напомним, что Миралем защищал цвета итальянского гранда с 2016 по 2020 год. В прошлом сезоне босниец не смог проявить себя на «Камп Ноу», поэтому «Барселона» вряд ли будет против ухода футболиста.

Ремзи выступает за «Ювентус» с лета 2019 года. В минувшем сезоне Серии А валлиец провел 22 поединка, забил два гола и сделал четыре результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Ювентус, Трансферы футбола - лето 2021, Миралем Пьянич, Аарон Ремзи
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