«ПСЖ» готов отдать 22 млн евро и Сарабию за полузащитника «Лацио»

Полузащитник римского «Лацио» Хоакин Корреа находится в сфере интересов французского «ПСЖ». Об этом информирует Il Messaggero.

По данным источника, боссы парижского гранда планируют выделить на трансфер 26-летнего аргентинского хавбека 18 миллионов евро плюс четыре миллиона в качестве бонусов. Также в сделку может быть включен вингер Пабло Сарабия.

Цвета римского коллектива Корреа защищает с августа 2018 года. Контракт аргентинца с «орлами» рассчитан до середины 2024 года.

В минувшем сезоне чемпионата Италии Хоакин сыграл 28 поединков, записав на свой счет восемь забитых мячей и три результативные передачи.