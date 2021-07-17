Дзаппакоста может стать одноклубником Кокорина

Итальянский защитник Давиде Дзаппакоста, права на которого принадлежат лондонскому «Челси», может продолжить карьеру у себя на родине. Заинтересованность в услугах 29-летнего исполнителя проявляет «Фиорентина», рапортует Fiorentinanews.

В прошлом сезоне Давиде выступал на правах аренды за генуэзский «Дженоа». Дзаппакоста сыграл 25 поединков в чемпионате Италии, отметившись четырьмя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

Действующее соглашение защитника с «пенсионерами» рассчитано до лета 2022 года. Трансферная стоимость игрока составляет восемь миллионов евро.