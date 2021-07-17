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Кьеллини может перейти в «Реал»

17 Июля 2021, 10:52,

Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини, у которого истекло трудовое соглашение с туринским «Ювентусом», может перебраться в чемпионат Испании. Об этом информирует fichajes.net.

Согласно данным источника, новым местом работы 36-летнего футболиста может стать мадридский «Реал». Наставник «сливочных» Карло Анчелотти заинтересован в трансфере опытного защитника.

Ранее СМИ сообщали, что руководство «старой синьоры» может предложить Кьеллини новое трудовое соглашение.

В составе туринского гранда Джорджо выступал с 2005 года. В минувшем сезоне чемпионата Италии защитник провел 17 поединков, в которых отдал голевую передачу и получил четыре желтые карточки. В составе сборной Италии он стал триумфатором чемпионата Европы-2020.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Трансферы футбола - лето 2021, Джорджо Кьеллини
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Комментарии (3)
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1
Misha_diablo_football
17 Июля 2021, 11:44

Желаю терпения болельщикам Реала и сочувствую...

1
ARTUR
17 Июля 2021, 11:29

У Сережи видно солненый удар и его фантазии меня просто тревожат как бы человек не сдивинулся.... Кьелини 36 лет , какой реал ???

1
online
17 Июля 2021, 12:09

)))))))))))

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