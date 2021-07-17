Кьеллини может перейти в «Реал»

Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини, у которого истекло трудовое соглашение с туринским «Ювентусом», может перебраться в чемпионат Испании. Об этом информирует fichajes.net.

Согласно данным источника, новым местом работы 36-летнего футболиста может стать мадридский «Реал». Наставник «сливочных» Карло Анчелотти заинтересован в трансфере опытного защитника.

Ранее СМИ сообщали, что руководство «старой синьоры» может предложить Кьеллини новое трудовое соглашение.

В составе туринского гранда Джорджо выступал с 2005 года. В минувшем сезоне чемпионата Италии защитник провел 17 поединков, в которых отдал голевую передачу и получил четыре желтые карточки. В составе сборной Италии он стал триумфатором чемпионата Европы-2020.