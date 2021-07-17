Кьеллини может перейти в «Реал»

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17 Июля 2021, 10:52,
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Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини, у которого истекло трудовое соглашение с туринским «Ювентусом», может перебраться в чемпионат Испании. Об этом информирует fichajes.net.
Согласно данным источника, новым местом работы 36-летнего футболиста может стать мадридский «Реал». Наставник «сливочных» Карло Анчелотти заинтересован в трансфере опытного защитника.
Ранее СМИ сообщали, что руководство «старой синьоры» может предложить Кьеллини новое трудовое соглашение.
В составе туринского гранда Джорджо выступал с 2005 года. В минувшем сезоне чемпионата Италии защитник провел 17 поединков, в которых отдал голевую передачу и получил четыре желтые карточки. В составе сборной Италии он стал триумфатором чемпионата Европы-2020.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Реал Мадрид, Трансферы футбола - лето 2021, Джорджо Кьеллини
Желаю терпения болельщикам Реала и сочувствую...
У Сережи видно солненый удар и его фантазии меня просто тревожат как бы человек не сдивинулся.... Кьелини 36 лет , какой реал ???
)))))))))))