«Ювентус» запланировал переговоры с Дибалой по новому контракту

Боссы туринского «Ювентуса» намерены провести встречу с агентом нападающего Пауло Дибалы в конце текущего месяца. Стороны обсудят подписание нового трудового соглашения, информирует инсайдер Николо Скира в своем твиттер-аккаунте.

«Старая синьора» рассчитывает пролонгировать сотрудничество до лета 2025 года. По новому контракту Дибала будет получать около десяти миллионов евро. Сам футболист готов продолжить карьеру в туринском гранде.

Действующее соглашение Пауло рассчитано до конца июня следующего года.

В прошлом сезоне Серии А аргентинец сыграл 20 поединков, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.