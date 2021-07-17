«Ювентус» запланировал переговоры с Дибалой по новому контракту

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17 Июля 2021, 09:35,
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Боссы туринского «Ювентуса» намерены провести встречу с агентом нападающего Пауло Дибалы в конце текущего месяца. Стороны обсудят подписание нового трудового соглашения, информирует инсайдер Николо Скира в своем твиттер-аккаунте.
«Старая синьора» рассчитывает пролонгировать сотрудничество до лета 2025 года. По новому контракту Дибала будет получать около десяти миллионов евро. Сам футболист готов продолжить карьеру в туринском гранде.
Действующее соглашение Пауло рассчитано до конца июня следующего года.
В прошлом сезоне Серии А аргентинец сыграл 20 поединков, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ювентус, Пауло Дибала