Жиру выбрал номер в «Милане»

Опытный нападающий Оливье Жиру находится в шаге от перехода в «Милан». Вскоре стороны подпишут двухлетнее трудовое соглашение.

Стоит отметить, что на официальном сайте «россонери» уже открыт предзаказ формы французского форварда. Оливье будет выступать в составе итальянского коллектива под девятым номером.

Жиру переходит в «Милан» из лондонского «Челси». За трансфер футболиста итальянцы заплатят «пенсионерам» один миллион евро.

В составе лондонской команды нападающий выступал с 2018 года. Он принял участие в 119 поединках в различных турнирах, записав на свой счет 39 забитых мячей и 14 голевых передач.