Жиру выбрал номер в «Милане»

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17 Июля 2021, 09:00,
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Опытный нападающий Оливье Жиру находится в шаге от перехода в «Милан». Вскоре стороны подпишут двухлетнее трудовое соглашение.
Стоит отметить, что на официальном сайте «россонери» уже открыт предзаказ формы французского форварда. Оливье будет выступать в составе итальянского коллектива под девятым номером.
Жиру переходит в «Милан» из лондонского «Челси». За трансфер футболиста итальянцы заплатят «пенсионерам» один миллион евро.
В составе лондонской команды нападающий выступал с 2018 года. Он принял участие в 119 поединках в различных турнирах, записав на свой счет 39 забитых мячей и 14 голевых передач.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Милан, Оливье Жиру
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