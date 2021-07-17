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Гол Миранчука помог «Аталанте» победить в товарищеском матче со счётом 13:0

17 Июля 2021, 00:16,

«Аталанта» сыграла первый контрольный матч в рамках подготовки к новому сезону. В соперниках команды Гасперини был любительский клуб «Альбино Гандино», который она разгромила со счетом 13:0.

Один из голов на свой счет записал полузащитник сборной России Алексей Миранчук. Помимо него, забивали Эбрима Колли и Роберто Пикколи (по 4), а также Йосип Иличич (2), Алессандро Малламо и Кристиан Капоне.

Ранее сообщалось, что защитник «Аталанты» Хосе Паломино может продолжить карьеру в чемпионате России. Интерес к игроку проявлял «Краснодар».

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Аталанта, Алексей Миранчук
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