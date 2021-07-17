Гол Миранчука помог «Аталанте» победить в товарищеском матче со счётом 13:0

«Аталанта» сыграла первый контрольный матч в рамках подготовки к новому сезону. В соперниках команды Гасперини был любительский клуб «Альбино Гандино», который она разгромила со счетом 13:0.

Один из голов на свой счет записал полузащитник сборной России Алексей Миранчук. Помимо него, забивали Эбрима Колли и Роберто Пикколи (по 4), а также Йосип Иличич (2), Алессандро Малламо и Кристиан Капоне.

Ранее сообщалось, что защитник «Аталанты» Хосе Паломино может продолжить карьеру в чемпионате России. Интерес к игроку проявлял «Краснодар».