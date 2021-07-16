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Игроку «Ювентуса» Артуру сделали операцию

16 Июля 2021, 23:02,

Бразильскому полузащитнику туринского «Ювентуса» сделали операцию. Футболисту удалили окостенение межкостной перепонки правой ноги. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По свидетельствам источника, игрок решился на операцию из-за дискомфорта, который ощущал в правой ноге с января текущего года. Это и могло стать причиной снижения уровня игры футболиста во второй половине сезона. Из-за операции Артур пропустит ближайшие три месяца и не поможет команде в первых матчах нового сезона.

Артур перешел в «Ювентус» из «Барселоны», став одним из участников обмена игроками между клубами. В обратном направлении ушёл босниец Миралем Пьянич.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Барселона, Ювентус, Артур Мело
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