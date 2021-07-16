Игроку «Ювентуса» Артуру сделали операцию

Бразильскому полузащитнику туринского «Ювентуса» сделали операцию. Футболисту удалили окостенение межкостной перепонки правой ноги. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По свидетельствам источника, игрок решился на операцию из-за дискомфорта, который ощущал в правой ноге с января текущего года. Это и могло стать причиной снижения уровня игры футболиста во второй половине сезона. Из-за операции Артур пропустит ближайшие три месяца и не поможет команде в первых матчах нового сезона.

Артур перешел в «Ювентус» из «Барселоны», став одним из участников обмена игроками между клубами. В обратном направлении ушёл босниец Миралем Пьянич.