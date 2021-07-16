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«Сассуоло» отклонил первоначальное предложение «Ювентуса» по Локателли

16 Июля 2021, 22:37,

«Нераверди» отказались отпускать своего полузащитника Мануэля Локателли в Турин на условиях аренды с обязательным правом выкупа за 30 миллионов евро.

«Ювентус» торгует игрока сборной Италии, ставшего триумфатором Евро-2020 вместе со «скуадрой адзуррой».

По информации журналиста Фабрицио Романо, «Сассуоло» отклонил первоначальное предложение «старой синьоры» по Локателли. Середняк Серии А не устроила сумма, за которую «Ювентус» обязуется выкупить хавбэка после истечения срока аренды – 30 миллионов евро.

Ожидается, что боссы «черно-зелёных» потребуют за своего ведущего футболиста середины поля по меньшей мере 40 млн. Ровно столько же за Локателли готов предложить лондонский «Арсенал».

У 23-летнего опорника в прошлом сезоне 4 забитых мяча в 34 играх Серии А.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
Теги: Ювентус, Сассуоло, Мануэль Локателли
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