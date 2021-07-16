Чемпионат Италии. Серия А 2021-2022
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​«Специя» обжалует решение ФИФА о запрете на трансферы

16 Июля 2021, 18:58,

Итальянский клуб «Специя» получил запрет от ФИФА на осуществление трансферов в течение четырёх трансферных окон. Бан вступает в силу с января 2022 года. Причиной наказания стали нарушения правил подписания молодых игроков.

В своём заявлении «Специя» сообщила о намерении обжаловать решение ФИФА. Клуб считает наказание чрезмерно суровым.

«Специя» отмечает, что нарушения, которые приписывают клубу, имели место быть в период с 2013 по 2018 год, когда у клуба были прежние владельцы. Представители Серии А заявили, что после смены владельцев в феврале 2021 года ФИФА не представила это дело адекватно.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Специя
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