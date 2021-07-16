​Аллегри хочет видеть Икарди в «Ювентусе»

Вернувшийся на тренерский мостик «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в последние дни контактировал с нападающим «ПСЖ» Мауро Икарди. Как сообщает Foot Mercato, рулевой «старой синьоры» сказал футболисту, что хочет видеть его в своей команде.

Напомним, что Мауро Икарди перешёл в «ПСЖ» в 2019 году. Сначала парижане арендовали аргентинского форварда, а затем выкупили его трансфер. По слухам, в контракте Икарди есть пункт, согласно которому «ПСЖ» должен будет доплатить «Интеру» 15 миллионов евро при продаже игрока другому клубу из Италии.

28-летнего Мауро Икарди эксперты портала transfermarkt оценивают в 40 миллионов евро.