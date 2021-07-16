​Смоллинг заявил, что между ним и Моуринью нет проблем

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16 Июля 2021, 15:28,
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Защитник «Ромы» Крис Смоллинг высказался по поводу разговоров о проблемах в отношениях с Жозе Моуринью. В своё время - в период своей работы в «Манчестер Юнайтед» - португальский тренер открыто критиковал Смоллинга.
«Знаете, если тренер ничего о вас не говорит и ничего от вас не хочет, - вот это действительно плохо. Моуринью – прирождённый победитель. Ему нравится подводить всех к пределу их возможностей. Он занимался этим на протяжении всей карьеры, и это приносило плоды.
Я знал, что СМИ начнут строить истории о наших отношениях в прошлом. Но для меня даже хорошо играть под руководством тренера, с которым я уже работал», - рассказал Смоллинг BBC.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Рома, Жозе Моуринью, Крис Смоллинг