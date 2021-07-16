Чемпионат Италии. Серия А 2021-2022
Сделать ставку
﻿

​Смоллинг заявил, что между ним и Моуринью нет проблем

16 Июля 2021, 15:28,

Защитник «Ромы» Крис Смоллинг высказался по поводу разговоров о проблемах в отношениях с Жозе Моуринью. В своё время -  в период своей работы в «Манчестер Юнайтед» - португальский тренер открыто критиковал Смоллинга.

«Знаете, если тренер ничего о вас не говорит и ничего от вас не хочет, - вот это действительно плохо. Моуринью – прирождённый победитель. Ему нравится подводить всех к пределу их возможностей. Он занимался этим на протяжении всей карьеры, и это приносило плоды.

Я знал, что СМИ начнут строить истории о наших отношениях в прошлом. Но для меня даже хорошо играть под руководством тренера, с которым я уже работал», - рассказал Смоллинг BBC.

0
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Рома, Жозе Моуринью, Крис Смоллинг
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Англия опять проиграла серию пенальти на «Уэмбли»: Италия – чемпион Европы
Англия опять проиграла серию пенальти на «Уэмбли»: Италия – чемпион Европы  
​Заслуживает ли Месси седьмой «Золотой мяч» в 2021 году
​Заслуживает ли Месси седьмой «Золотой мяч» в 2021 году  
Хейтеры Месси глотают горькие слёзы: Аргентина прихлопнула Бразилию в финале Копа Америка
Хейтеры Месси глотают горькие слёзы: Аргентина прихлопнула Бразилию в финале Копа Америка  
​«Манчини – не тренер»: СМИ вспомнили давние слова Дзюбы об итальянце
​«Манчини – не тренер»: СМИ вспомнили давние слова Дзюбы об итальянце  
Ди Мария принёс Аргентине первую победу на Кубке Америки с 1993 года!
Ди Мария принёс Аргентине первую победу на Кубке Америки с 1993 года!  
Популярные материалы
Уткин - о фиаско Англии: «Трусы ждут в очереди»
Уткин - о фиаско Англии: «Трусы ждут в очереди»
​Арбитр ВАР объяснил, почему не вмешался в эпизод с нашумевшим пенальти на Стерлинге
​Арбитр ВАР объяснил, почему не вмешался в эпизод с нашумевшим пенальти на Стерлинге
ЦСКА выписывает защитника из Италии, «Динамо» - из Англии, «Барселона» очищается, а Месси уже 10 дней без клуба: трансферы и слухи недели
ЦСКА выписывает защитника из Италии, «Динамо» - из Англии, «Барселона» очищается, а Месси уже 10 дней без клуба: трансферы и слухи недели
Хейтеры Месси глотают горькие слёзы: Аргентина прихлопнула Бразилию в финале Копа Америка
Хейтеры Месси глотают горькие слёзы: Аргентина прихлопнула Бразилию в финале Копа Америка
Тедеско может возглавить сборную России, Мбаппе поставил незаконное условие «ПСЖ», а Месси переживает за свои деньги – в главных слухах недели
Тедеско может возглавить сборную России, Мбаппе поставил незаконное условие «ПСЖ», а Месси переживает за свои деньги – в главных слухах недели


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 2000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 2000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола