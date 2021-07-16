​Смоллинг заявил, что между ним и Моуринью нет проблем

Защитник «Ромы» Крис Смоллинг высказался по поводу разговоров о проблемах в отношениях с Жозе Моуринью. В своё время - в период своей работы в «Манчестер Юнайтед» - португальский тренер открыто критиковал Смоллинга.

«Знаете, если тренер ничего о вас не говорит и ничего от вас не хочет, - вот это действительно плохо. Моуринью – прирождённый победитель. Ему нравится подводить всех к пределу их возможностей. Он занимался этим на протяжении всей карьеры, и это приносило плоды.

Я знал, что СМИ начнут строить истории о наших отношениях в прошлом. Но для меня даже хорошо играть под руководством тренера, с которым я уже работал», - рассказал Смоллинг BBC.