​Роналду сообщил «Ювентусу», что остаётся

Несмотря на появлявшиеся слухи, Криштиану Роналду в летнее трансферное окно не будет менять клубную прописку. Об этом на своих страницах сообщает итальянская La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, Роналду уведомил клуб, что прибудет на предсезонную подготовку 25 июля. В настоящий же момент звёздный португальский футболист отдыхает после выступления со сборной Португалии на чемпионате Европы.

В то же время отмечается, что агент Криштиану Роналду Жорже Мендеш будет вести с «Ювентусом» переговоры о возможности продления контракта игрока до конца июня 2023 года. В туринском клубе ещё не обсудили такой вариант.