Чемпионат Италии. Серия А 2021-2022
Сделать ставку
﻿

«Специю» наказали длительным трансферным баном и оштрафовали на полмиллиона евро

16 Июля 2021, 13:08,

ФИФА вынесла решение по делу «Специи». Итальянский клуб нарушил правила по подписанию футболистов, которым не исполнилось 18 лет.

Как информирует издание Football-Italia, «Специю» наказали баном на четыре трансферных окна. Кроме того, клуб оштрафован на 500 тысяч евро. Действие бана начнется с января 2022 года.

В минувшем розыгрыше чемпионата Италии «Специя» набрала 39 баллов и финишировала на 15 месте в турнирной таблице.

Напомним, что чемпионом страны стал миланский «Интер», который прервал многолетнюю гегемонию туринского «Ювентуса».

0
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Специя
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (3)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
overkill666
16 Июля 2021, 13:17

жестко... отличная команда, в минувшем сезоне сделали несколько сенсаций. 4 окна - как-то слишком.

1
PoliticExpert
16 Июля 2021, 13:56

Ну это же не ПСЖ и не МС, тут можно рискнуть и пожосче)))) ФИФА стала довольно мутной конторкой с двойными стандартами.

0
overkill666
16 Июля 2021, 14:08

и то верно

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Англия опять проиграла серию пенальти на «Уэмбли»: Италия – чемпион Европы
Англия опять проиграла серию пенальти на «Уэмбли»: Италия – чемпион Европы  
​Заслуживает ли Месси седьмой «Золотой мяч» в 2021 году
​Заслуживает ли Месси седьмой «Золотой мяч» в 2021 году  
Хейтеры Месси глотают горькие слёзы: Аргентина прихлопнула Бразилию в финале Копа Америка
Хейтеры Месси глотают горькие слёзы: Аргентина прихлопнула Бразилию в финале Копа Америка  
​«Манчини – не тренер»: СМИ вспомнили давние слова Дзюбы об итальянце
​«Манчини – не тренер»: СМИ вспомнили давние слова Дзюбы об итальянце  
Ди Мария принёс Аргентине первую победу на Кубке Америки с 1993 года!
Ди Мария принёс Аргентине первую победу на Кубке Америки с 1993 года!  
Популярные материалы
​Дзюба отреагировал на уход Черчесова
​Дзюба отреагировал на уход Черчесова
Уткин - о фиаско Англии: «Трусы ждут в очереди»
Уткин - о фиаско Англии: «Трусы ждут в очереди»
ЦСКА выписывает защитника из Италии, «Динамо» - из Англии, «Барселона» очищается, а Месси уже 10 дней без клуба: трансферы и слухи недели
ЦСКА выписывает защитника из Италии, «Динамо» - из Англии, «Барселона» очищается, а Месси уже 10 дней без клуба: трансферы и слухи недели
​Арбитр ВАР объяснил, почему не вмешался в эпизод с нашумевшим пенальти на Стерлинге
​Арбитр ВАР объяснил, почему не вмешался в эпизод с нашумевшим пенальти на Стерлинге
Хейтеры Месси глотают горькие слёзы: Аргентина прихлопнула Бразилию в финале Копа Америка
Хейтеры Месси глотают горькие слёзы: Аргентина прихлопнула Бразилию в финале Копа Америка


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 2000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 2000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола