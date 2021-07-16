«Специю» наказали длительным трансферным баном и оштрафовали на полмиллиона евро

ФИФА вынесла решение по делу «Специи». Итальянский клуб нарушил правила по подписанию футболистов, которым не исполнилось 18 лет.

Как информирует издание Football-Italia, «Специю» наказали баном на четыре трансферных окна. Кроме того, клуб оштрафован на 500 тысяч евро. Действие бана начнется с января 2022 года.

В минувшем розыгрыше чемпионата Италии «Специя» набрала 39 баллов и финишировала на 15 месте в турнирной таблице.

Напомним, что чемпионом страны стал миланский «Интер», который прервал многолетнюю гегемонию туринского «Ювентуса».