«Специю» наказали длительным трансферным баном и оштрафовали на полмиллиона евро

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16 Июля 2021, 13:08,
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ФИФА вынесла решение по делу «Специи». Итальянский клуб нарушил правила по подписанию футболистов, которым не исполнилось 18 лет.
Как информирует издание Football-Italia, «Специю» наказали баном на четыре трансферных окна. Кроме того, клуб оштрафован на 500 тысяч евро. Действие бана начнется с января 2022 года.
В минувшем розыгрыше чемпионата Италии «Специя» набрала 39 баллов и финишировала на 15 месте в турнирной таблице.
Напомним, что чемпионом страны стал миланский «Интер», который прервал многолетнюю гегемонию туринского «Ювентуса».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Специя
жестко... отличная команда, в минувшем сезоне сделали несколько сенсаций. 4 окна - как-то слишком.
Ну это же не ПСЖ и не МС, тут можно рискнуть и пожосче)))) ФИФА стала довольно мутной конторкой с двойными стандартами.
и то верно