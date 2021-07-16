«Барселона» заинтересовалась Оспиной

Колумбиец Давид Оспина попал в сферу интересов очередного европейского клуба, об этом рапортует портал Goal.com.

По данным источника, в подписании 32-летнего футболиста заинтересована каталонская «Барселона». «Сине-гранатовые» рассматривают Оспину в качестве резервиста Марка-Андре тер Штегена.

«Наполи», владеющий правами на футболиста, готов выслушать предложение по трансферу вратаря. Неаполитанцы хотят продать Оспину в связи с истекающим контрактом. Договор между сторонами рассчитан до лета 2022 года.

Ранее об интересе к Оспине заявили туринский «Ювентус» и «Аталанта».

В прошлом сезоне чемпионата Италии Давид сыграл 16 матчей, в шести из которых отстоял на ноль.