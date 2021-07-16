«Милан» нацелился на вингера «Шахтёра»

Бразильский хавбек Тете может покинуть донецкий «Шахтёр» и перебраться в чемпионат Италии. Как сообщает инсайдер Сальваторе Кантоне, интерес к полузащитнику проявляет «Милан».

Руководство «россонери» рассматривает 21-летнего футболиста в качестве усиления правого фланга нападения. В составе миланского коллектива Тете может заменить Самуэля Кастильехо, которым интересуются испанские клубы.

Бразилец выступает за «Шахтёр» с февраля 2019 года. Контракт игрока рассчитан до середины 2023 года. Эксперты портала transfermarkt оценивают его стоимость в 20 миллионов евро.

В минувшем сезоне чемпионата Украины Тете сыграл 24 поединка, забил шесть голов и отдал три результативные передачи.