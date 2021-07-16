«Интер» сообщил о случае заражения коронавирусом

В миланском «Интере» выявлен случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом проинформировала клубная пресс-служба.

Вирус подхватил полузащитник Валентино Лазаро. 25-летний австрийский игрок сдал два теста, и оба показали положительный результат. В настоящий момент футболист находится на самоизоляции.

Лазаро перебрался в стан «нерадзурри» летом 2019 года. Его контракт с миланским грандом рассчитан до середины 2024 года.

В сезоне-2020/2021 Валентино выступал на правах аренды за менхенгладбахскую «Боруссию». Полузащитник принял участие в 22 матчах Бундеслиги, забил два гола и получил три желтые карточки.