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«Интер» сообщил о случае заражения коронавирусом

16 Июля 2021, 10:23,

В миланском «Интере» выявлен случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом проинформировала клубная пресс-служба.

Вирус подхватил полузащитник Валентино Лазаро. 25-летний австрийский игрок сдал два теста, и оба показали положительный результат. В настоящий момент футболист находится на самоизоляции.

Лазаро перебрался в стан «нерадзурри» летом 2019 года. Его контракт с миланским грандом рассчитан до середины 2024 года.

В сезоне-2020/2021 Валентино выступал на правах аренды за менхенгладбахскую «Боруссию». Полузащитник принял участие в 22 матчах Бундеслиги, забил два гола и получил три желтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Интер Милан, Валентино Лазаро
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