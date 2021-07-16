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Михайлович заблокировал переход Диего Косты в «Болонью»

16 Июля 2021, 10:16,

Испанский форвард Диего Коста, который пребывает в статусе свободного агента, мог продолжить карьеру в чемпионате Италии. Об этом информирует Sportitalia.

По данным источника, нападающий договорился о двухлетнем контракте с «Болоньей», но в последний момент наставник команды Синиша Михайлович заблокировал сделку. Сербский специалист сделал выбор в пользу австрийца Марко Арнаутовича.

Последним местом работы Косты был мадридский «Атлетико». Диего покинул «матрасников» в конце 2020 года. После этого сообщалось, что нападающий может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Интерес к 32-летнему бомбардиру проявлял лондонский «Вест Хэм».

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Трансферы футбола - лето 2021, Диего Коста, Синиша Михайлович
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Комментарии (1)
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0
Misha_diablo_football
16 Июля 2021, 10:22

Тоже мне оба фрукты одного горько-кислого дерева))..

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