Михайлович заблокировал переход Диего Косты в «Болонью»

Испанский форвард Диего Коста, который пребывает в статусе свободного агента, мог продолжить карьеру в чемпионате Италии. Об этом информирует Sportitalia.

По данным источника, нападающий договорился о двухлетнем контракте с «Болоньей», но в последний момент наставник команды Синиша Михайлович заблокировал сделку. Сербский специалист сделал выбор в пользу австрийца Марко Арнаутовича.

Последним местом работы Косты был мадридский «Атлетико». Диего покинул «матрасников» в конце 2020 года. После этого сообщалось, что нападающий может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Интерес к 32-летнему бомбардиру проявлял лондонский «Вест Хэм».