Французский клуб близок к трансферу Клюйверта

Атакующий полузащитник Джастин Клюйверт, правами на которого владеет «Рома», с большой долей вероятности продолжит карьеру во французском чемпионате.

Как стало известно инсайдеру Фабрицио Романо, новым местом работы 22-летнего голландца станет «Ницца». Клуб уже провел успешные переговоры с игроком.

В сезоне-2020/2021 Джастин выступал на правах аренды за немецкий «РБ Лейпциг». Голландец принял участие в 19 матчах чемпионата Германии, записав на свой счет три забитых мяча.

Действующий контракт Клюйверта с римлянами рассчитан до середины 2023 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 14 миллионов евро.