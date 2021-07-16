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«Ювентус» потерял Артура из-за травмы колена

16 Июля 2021, 08:37,

Туринский «Ювентус» надолго лишился бразильского хавбека Артура, об этом рапортует Goal.com. 24-летний полузащитник поведет на больничном около двух месяцев из-за повреждения колена. Вскоре футболисту предстоит операция.

Из-за этой травмы Артур не поехал в составе сборной Бразилии на домашний Кубок Америки. «Селесао» завоевали серебряные медали, уступив в финале Аргентине со счетом 0:1.

Артур стал игроком «старой синьоры» летом 2020 года, перебравшись из каталонской «Барселоны». В минувшем розыгрыше итальянской Серии А полузащитник провел 22 поединка, забил один гол и получил три предупреждения.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Артур Мело
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